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«Два раза одно и то же сделал». Ветлугин — о реакции Мишина после короткой программы

«Два раза одно и то же сделал». Ветлугин — о реакции Мишина после короткой программы
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми объяснил причину суровой реакции тренера Алексея Мишина на его результат в короткой программе, по итогом которой фигурист шёл на четвёртом месте.

— Я не сделал петлю на крюке перед техбригадой, эта же ошибка у меня была и в Самаре. Два раза одно и то же сделал.

— Помог пропуск тренировки?

— Да, было лучше, конечно. В 10 утра, когда было принято решение о пропуске тренировки, самочувствие было совсем ужасное. Но мысли о снятии не возникало, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин стал Евгений Семененко.

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