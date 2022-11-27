«Два раза одно и то же сделал». Ветлугин — о реакции Мишина после короткой программы
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми объяснил причину суровой реакции тренера Алексея Мишина на его результат в короткой программе, по итогом которой фигурист шёл на четвёртом месте.
— Я не сделал петлю на крюке перед техбригадой, эта же ошибка у меня была и в Самаре. Два раза одно и то же сделал.
— Помог пропуск тренировки?
— Да, было лучше, конечно. В 10 утра, когда было принято решение о пропуске тренировки, самочувствие было совсем ужасное. Но мысли о снятии не возникало, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин стал Евгений Семененко.
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