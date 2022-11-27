Диана Дэвис выложила эмоциональный пост, посвящённый Дню матери, показав фото с Тутберидзе

Российская фигуристка Диана Дэвис в своих социальных сетях выложила пост, посвящённый Дню матери, прикрепив фото со своей мамой — заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Мамочка, мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за всё: за твою заботу, поддержку и любовь. Я это безмерно ценю. Ты самый близкий и родной человек. Я очень постараюсь быть для тебя надёжной поддержкой и опорой», — написала Диана Дэвис.

В сезоне-2021/2022 Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, дебютировала среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.