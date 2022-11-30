Фигурист Семененко: хочется, чтобы Месси взял ЧМ, что ему не удалось в 2014 году

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

«Болею за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси взял такой крупный турнир, что ему не удалось в 2014 году. Тогда он был максимально близок, но не получилось. А вообще, я за красивый футбол. Прикольно, что всё-таки случаются неожиданные исходы матчей. Аргентина — Саудовская Аравия — это было максимально неожиданно, Германия — Япония… Ну, кто думал, что Япония Германию обыграет?

Расстроился ли, что Аргентина проиграла? Хотелось бы, чтобы, конечно, выиграли. Но был рад за Японию. (Смеётся.) Люблю эту страну, молодцы парни», — приводит слова Семененко Sport24.

Из-за поражения от команды Саудовской Аравии на старте чемпионата мира Аргентина ещё не гарантировала себе место в плей-офф. Сегодня в 3-м туре Аргентина встречается с лидером подгруппы С – командой Польши.