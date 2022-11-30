Фигурист Семененко: хочется, чтобы Месси взял ЧМ, что ему не удалось в 2014 году

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.
«Болею за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси взял такой крупный турнир, что ему не удалось в 2014 году. Тогда он был максимально близок, но не получилось. А вообще, я за красивый футбол. Прикольно, что всё-таки случаются неожиданные исходы матчей. Аргентина — Саудовская Аравия — это было максимально неожиданно, Германия — Япония… Ну, кто думал, что Япония Германию обыграет?
Расстроился ли, что Аргентина проиграла? Хотелось бы, чтобы, конечно, выиграли. Но был рад за Японию. (Смеётся.) Люблю эту страну, молодцы парни», — приводит слова Семененко Sport24.
Из-за поражения от команды Саудовской Аравии на старте чемпионата мира Аргентина ещё не гарантировала себе место в плей-офф. Сегодня в 3-м туре Аргентина встречается с лидером подгруппы С – командой Польши.
- 30 ноября 2022
-
18:09
-
17:56
-
16:48
-
16:28
-
15:48
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:05
-
12:03
-
11:32
-
10:37
-
10:16
- 29 ноября 2022
-
22:24
-
22:12
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:03
-
17:36
-
15:33
-
14:38
-
14:23
-
09:36