В CAS объяснили внесение корректировок в релиз от ВАДА по делу Камилы Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили корректировку релиза об иске Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях российской фигуристке Камиле Валиевой.
«CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, ещё не были чётко установлены. Поэтому, поскольку этот раздел пресс-релиза CAS был ограничен изложением основных фактов по делу до подачи апелляции в CAS, было решено пока использовать другую формулировку. Было ли проведено одно слушание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА или несколько, а также была ли одна отсрочка или больше, будет определять комиссия CAS», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.
Напомним, CAS изменил в релизе число переносов слушания дела Российским антидопинговым агентством (РУСАДА): было исключено слово «несколько». Изначально в релизе отмечалось, что РУСАДА несколько раз переносило слушание по внутреннему расследованию допинг-дела фигуристки. Ранее РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, ВАДА подало апелляцию в CAS.
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