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Самоделкина показала, кто из группы Светланы Соколовской поедет на прыжковый турнир

Самоделкина показала, кто из группы Светланы Соколовской поедет на прыжковый турнир
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Российская фигуристка Софья Самоделкина в своём телеграм-канале показала, кто из группы Светланы Соколовской отправится на чемпионат России по прыжкам.

Помимо Самоделкиной, на турнир поедут Григорий Фёдоров, Эдуард Карартынян и Александр Самарин. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Соревнования будут состоять из личного и командного турниров.

Личный этап начнётся 3 декабря и станет отборочным для фигуристов, которые не входят в сборную России и не выбраны капитанами для участия в командных соревнованиях. Две упомянутые категории спортсменов попадут в основной турнир без отбора. И отборочный, и основной личные турниры будут проходить по системе плей-офф отдельно среди мужчин и женщин. В каждом раунде два спортсмена будут соревноваться друг с другом, исполняя по два прыжка на выбор. 4 декабря на лёд выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Они будут состоять из шести одиночников и одной спортивной пары.

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