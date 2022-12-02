Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ренат Лайшев — о Туктамышевой: уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка

Ренат Лайшев — о Туктамышевой: уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка
Комментарии

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, отдельно выделив Елизавету Туктамышеву.

«Лиза — уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок. Молодец! Нас ждёт необычный турнир, который развивается в таком направлении. Это будет повышать уровень мастерства. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования.

Камила, кажется, будет выступать в турнире. Бесспорно, у неё высокий уровень мастерства. Конкуренция придаёт этому турниру ещё больший интерес. Соперничество всегда должно быть в спорте. Предстоящий турнир не просто будет проходящим, он привлечёт внимание любителей спорта и фигурного катания. Будет по-настоящему увлекательно!» — цитирует Лайшева Sport24.

Все уйдут, а она останется. Почему именно Туктамышева возродит нашу фигурку после бана Все уйдут, а она останется. Почему именно Туктамышева возродит нашу фигурку после бана
Новость по теме
Мишина — о Туктамышевой на ЧР по прыжкам: надеюсь, четверной увидим. Все ждут
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022