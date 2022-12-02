Ренат Лайшев — о Туктамышевой: уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, отдельно выделив Елизавету Туктамышеву.

«Лиза — уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок. Молодец! Нас ждёт необычный турнир, который развивается в таком направлении. Это будет повышать уровень мастерства. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования.

Камила, кажется, будет выступать в турнире. Бесспорно, у неё высокий уровень мастерства. Конкуренция придаёт этому турниру ещё больший интерес. Соперничество всегда должно быть в спорте. Предстоящий турнир не просто будет проходящим, он привлечёт внимание любителей спорта и фигурного катания. Будет по-настоящему увлекательно!» — цитирует Лайшева Sport24.