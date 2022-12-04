Аннабель Морозов рассказала о причинах расставания с Дэвидом Нарижным

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, рассказала, почему распался их дуэт с Дэвидом Нарижным.
«Проблемы в паре у нас начались ещё летом, когда мы три месяца тренировались во Флориде. Я видела, Дэвиду не очень там нравится. Он впервые уехал от родителей на такой долгий срок, поэтому эмоционально ему было тяжело. Плюс начались проблемы с желудком — он не мог есть американскую еду. Я старалась помочь, готовила еду сама, но помогало это слабо.
Мы, в принципе, с самого начала понимали: могут быть сложности, поскольку я, находясь в Москве, точно так же скучаю по родителям, которые живут в США. Мне не всегда было комфортно, особенно когда на протяжении двух лет приходилось жить в Новогорске на спортивной базе. Поэтому мы, собственно, и решили: будем тренироваться то в одной, то в другой стране, тем более ещё до Игр в Пекине мой отец (Николай Морозов. — RT), Алексей Горшков, у которого я каталась с Андреем Багиным, и Ирина Жук с Александром Свининым, у которых тренировался Дэвид, объединились в одну тренерскую бригаду. Это как бы подразумевало, что без внимания мы не останемся ни при каких условиях.
После этапа в Казани, который завершился 7 ноября, то есть больше чем за полтора месяца до начала чемпионата России, я уговаривала Дэвида улететь на две недели в Америку. Считала, нам много чего нужно в программах поменять и подправить. То есть сделать всё возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он был против, несмотря на отсутствие каких-либо визовых и финансовых препятствий для этой поездки. Тогда я, собственно, и спросила его, как он представляет нашу с ним подготовку в следующем сезоне», — сказала Морозов в интервью «RT на русском».
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