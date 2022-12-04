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Вместо Суперфинала на чемпионате России по прыжкам Фёдоров подарил цветы Валиевой

Вместо Суперфинала на чемпионате России по прыжкам Фёдоров подарил цветы Валиевой
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Организаторы чемпионата России по прыжкам приняли решение не проводить Суперфинал между победителями мужского и женского турниров.

Победу в женских соревнованиях одержала Камила Валиева, у мужчин первенствовал Григорий Фёдоров.

Вместо соревнований Фёдоров вручил Валиевой букет цветов.

Отметим, что в командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.

Чемпионат России по прыжкам проходил с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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