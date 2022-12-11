«Пусть ты меня не простила». Даня Милохин обратился к Евгении Медведевой в новой песне

Тиктокер и музыкант Даня Милохин обратился к двукратной чемпионке мира, серебряному призёру Олимпиады-2018 российской фигуристке Евгении Медведевой в своей новой песне.

Напомним, Медведева начинала текущий сезон программы «Ледниковый период» именно с Милохиным, однако после нескольких выпусков молодой человек решил покинуть проект по причине усталости и потери интереса. Евгении нашли нового партнёра – Фёдора Федотова. Позднее Медведева намекнула, что Милохин относился к ней неуважительно.

«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило.

Я шёл на лёд и говорил, что в тачке мало бензина.

Женька, я лав (люблю) тебя, и пусть ты меня не простила,

Но, согласись, ты и я на льду – это было красиво», — говорится в тексте песни.