«Пусть ты меня не простила». Даня Милохин обратился к Евгении Медведевой в новой песне
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Тиктокер и музыкант Даня Милохин обратился к двукратной чемпионке мира, серебряному призёру Олимпиады-2018 российской фигуристке Евгении Медведевой в своей новой песне.
Напомним, Медведева начинала текущий сезон программы «Ледниковый период» именно с Милохиным, однако после нескольких выпусков молодой человек решил покинуть проект по причине усталости и потери интереса. Евгении нашли нового партнёра – Фёдора Федотова. Позднее Медведева намекнула, что Милохин относился к ней неуважительно.
«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило.
Я шёл на лёд и говорил, что в тачке мало бензина.
Женька, я лав (люблю) тебя, и пусть ты меня не простила,
Но, согласись, ты и я на льду – это было красиво», — говорится в тексте песни.
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