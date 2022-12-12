Иоланда Чен прокомментировала победу Загитовой в голосовании за лучшую телеведущую

Серебряный призёр ЧМ-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен отреагировала на победу Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Щербакова хорошо вписалась в шоу «Ледниковый период» и прекрасно себя в нём проявила. Другое дело, для неё это всё новое, она только начала себя пробовать в роли ведущей.



Про Загитову ещё в прошлом сезоне говорили, что она замечательная, трогательная, но ей не хватает подготовки. Аня, стоит признаться, более спокойно вписалась в проект, но за плечами у Алины полуторагодовалый опыт. Мы накануне смотрели «Ледниковый период» и мне даже папа сказал: «Ты посмотри на Алину Загитову! Насколько она выросла!



Внешне она выглядела всегда прекрасно и с каждым годом становится всё хорошее. Она красивая восточная женщина, на неё приятно смотреть. Но также по манере подачи материала, по вопросам – всё гораздо лучше, чем в прошлом году.



Это справедливое решение. Анечке ещё нужно поработать для того, чтобы её догнать, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. А вот в следующем году, если Аня продолжит вести, развернётся настоящее соперничество. Тогда можно будет думать, кто из них лучше», – приводит слова Чен издание Metaratings.

Напомним, по итогам завершившегося сегодня на сайте «Комсомольской правды» голосования Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, набравшую 179 089 голосов (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».