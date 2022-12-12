Иоланда Чен прокомментировала победу Загитовой в голосовании за лучшую телеведущую

Серебряный призёр ЧМ-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен отреагировала на победу Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.
«Щербакова хорошо вписалась в шоу «Ледниковый период» и прекрасно себя в нём проявила. Другое дело, для неё это всё новое, она только начала себя пробовать в роли ведущей.
Про Загитову ещё в прошлом сезоне говорили, что она замечательная, трогательная, но ей не хватает подготовки. Аня, стоит признаться, более спокойно вписалась в проект, но за плечами у Алины полуторагодовалый опыт. Мы накануне смотрели «Ледниковый период» и мне даже папа сказал: «Ты посмотри на Алину Загитову! Насколько она выросла!
Внешне она выглядела всегда прекрасно и с каждым годом становится всё хорошее. Она красивая восточная женщина, на неё приятно смотреть. Но также по манере подачи материала, по вопросам – всё гораздо лучше, чем в прошлом году.
Это справедливое решение. Анечке ещё нужно поработать для того, чтобы её догнать, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. А вот в следующем году, если Аня продолжит вести, развернётся настоящее соперничество. Тогда можно будет думать, кто из них лучше», – приводит слова Чен издание Metaratings.
Напомним, по итогам завершившегося сегодня на сайте «Комсомольской правды» голосования Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, набравшую 179 089 голосов (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».
- 12 декабря 2022
-
22:09
-
21:57
-
21:08
-
20:55
-
19:02
-
17:30
-
16:32
-
13:27
-
13:14
-
12:34
-
11:44
-
09:55
-
09:44
-
09:06
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 11 декабря 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:12
-
19:38
-
19:20
-
19:02
-
17:22
-
16:22
-
15:51
-
15:05
-
13:12
-
12:24
-
11:42
-
09:51
-
00:39