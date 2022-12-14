Опубликован предварительный список участников ЧР-2023 по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата России – 2023, который пройдёт с 22 по 24 декабря в Красноярске.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артём Ковалёв, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Ирина Хавронина /Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.