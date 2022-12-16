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Авербух заявил, что соперников российских фигуристов несправедливо ограждают от сильнейших

Авербух заявил, что соперников российских фигуристов несправедливо ограждают от сильнейших
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Красноярске 22-24 декабря.

«Я сам буду в Красноярске, буду комментировать танцы на льду. Этот чемпионат России, в первую очередь, с прицелом на будущее. Очень интересно посмотреть на тех, кто в ближайшие годы будет лидером нашей команды, как они будут себя проявлять. И необязательно это будут те, кто сейчас выиграет медали.

Важнее потенциал, который виден, даже если у спортсмена не всё получается. Наверное, мой основной акцент будет именно на этих ребятах. Конечно, хочу всем пожелать удачи, потому что звание чемпиона России — это знаковый титул. Знаю, что в Красноярске очень любят фигурное катание, и Первый канал будет показывать чемпионат России. Думаю, что эти выступления станут подарком всем.

И это возможность нашим соперникам хотя бы по телевизору увидеть тех, с кем им надо бы соревноваться, но по несправедливому решению их ограждают от сильнейших», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

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