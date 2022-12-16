Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева приняла участие в прямом эфире на «Детском радио»

Камила Валиева приняла участие в прямом эфире на «Детском радио»
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что побывала в прямом эфире на «Детском радио».

«А вот так сегодня прошёл прямой эфир на Детском радио. Рассказала о своих планах на будущее, графике тренировок и ледовом шоу «История любви Шахерезады». Кто слушал?» – написала Валиева.

Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Разговор шёл о фигурном катании, самых сложных прыжках, плотном графике тренировок и о новом ледовом шоу, в котором участвует Камила. Также фигуристка рассказала детям о чемпионате России по прыжкам, который выиграла в начале декабря: «У нас были как раунды. И в каждом раунде ты прыгаешь два раза. Первый, второй, третий раунды почти что подряд. И ты только выдыхаешь, что ты сделал один прыжок, потом сразу же второй прыжок, через минуты три-четыре – ещё раз, ещё раз. Это такая проверочка, насколько ты стрессоустойчивый».

Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022