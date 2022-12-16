Камила Валиева приняла участие в прямом эфире на «Детском радио»

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что побывала в прямом эфире на «Детском радио».
«А вот так сегодня прошёл прямой эфир на Детском радио. Рассказала о своих планах на будущее, графике тренировок и ледовом шоу «История любви Шахерезады». Кто слушал?» – написала Валиева.
Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Разговор шёл о фигурном катании, самых сложных прыжках, плотном графике тренировок и о новом ледовом шоу, в котором участвует Камила. Также фигуристка рассказала детям о чемпионате России по прыжкам, который выиграла в начале декабря: «У нас были как раунды. И в каждом раунде ты прыгаешь два раза. Первый, второй, третий раунды почти что подряд. И ты только выдыхаешь, что ты сделал один прыжок, потом сразу же второй прыжок, через минуты три-четыре – ещё раз, ещё раз. Это такая проверочка, насколько ты стрессоустойчивый».
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