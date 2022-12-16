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Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась, став ведущей «Ледникового периода»

Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась, став ведущей «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с какими трудностями в работе ведущей на телевидении она столкнулась.

Загитова три сезона подряд ведёт шоу «Ледниковый период», благодаря чему уже трижды была признана лучшей ведущей года, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Поначалу сложно было вообще всё (улыбается). Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать», — приводит слова Загитовой «КП Спорт».

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