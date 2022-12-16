Загитова рассказала о помощи Ягудина в работе на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как Алексей Ягудин помог ей справиться с ролью ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Загитова три сезона подряд ведёт шоу «Ледниковый период», благодаря чему уже трижды была признана лучшей ведущей года, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Поскольку мой первый опыт ведения был связан с «Ледниковым периодом», больше всего мне помогал Алексей Константинович Ягудин, он меня вводил в курс дела, подсказывал, как справиться с волнением, подбадривал, давал очень нужные советы. Я по натуре такой человек, что люблю работать над собой, копаться в себе, своих недочётах и устранять их. Меня важно направить. А ещё мне очень помогли занятия с преподавателем по речи, которая учила и продолжает учить меня правильно держаться перед камерой. Она была со мной на протяжении всех сезонов «Ледникового периода», да и в принципе всегда, когда я выступаю в роли ведущей. Если мне к чему-то нужно подготовиться, я ей звоню и прошу помочь, мы вместе вычитываем и разбираем текст», — приводит слова Загитовой «КП Спорт».