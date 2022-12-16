Алина Загитова: не чувствую себя профессионалом, работая с микрофоном

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова, которая приостановила карьеру в декабре 2019 года, рассказала, кем в большей степени ощущает себя на льду – спортсменкой, артисткой ледового шоу или телеведущей.

Загитова три сезона подряд ведёт шоу «Ледниковый период», благодаря чему уже трижды была признана лучшей ведущей года, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Если бы меня спросили об этом три года назад, я бы ответила однозначно – в качестве спортсмена. Но сейчас ситуация немного поменялась. Конечно, я не чувствую себя профессионалом, работая с микрофоном, у меня пока нет ни достаточного опыта, ни образования в этой сфере. Но всё-таки телеведущей процентов так на 30 я себя, наверное, ощущаю (улыбается). Что касается ледовых спектаклей, мне очень нравится, что там можно себя пробовать в новых амплуа, раскрываться в разных образах. Хочется верить, что у меня получается», — приводит слова Загитовой «КП Спорт».