Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова рассказала, как помогала Щербаковой освоиться в «Ледниковом периоде»

Загитова рассказала, как помогала Щербаковой освоиться в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, в чём помогала победительнице Игр-2022 Анне Щербаковой, которая в этом сезоне дебютировала в качестве ведущей «Ледникового периода».

Загитова три сезона подряд ведёт шоу «Ледниковый период», благодаря чему уже трижды была признана лучшей ведущей года, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Я не могу ей помогать как профессиональная телеведущая, это, скорее, дружеская поддержка, потому что я немного дольше работаю на «Ледниковом периоде». Я видела, что поначалу ей было непросто, знаю по себе, каково это, поэтому пыталась как-то успокоить, настроить на позитивный лад. Надеюсь, что помогла и переживания чуть-чуть ушли», — приводит слова Загитовой «КП Спорт».

«Нас с Щербаковой и Загитовой критиковать может только наше начальство». Огненный Ягудин «Нас с Щербаковой и Загитовой критиковать может только наше начальство». Огненный Ягудин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022