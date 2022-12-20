Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Горшков: самое неприятное, когда фигуристы уходят из-за сиюминутного недопонимания

Алексей Горшков: самое неприятное, когда фигуристы уходят из-за сиюминутного недопонимания
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал, как наставники реагируют на переходы спортсменов.

Под руководством Горшкова тренировались Албена Денкова и Максим Ставиский, начинали карьеру Оксана Домнина и Максим Шабалин, Аннабель Морозов и Андрей Багин.

«Можно ли привыкнуть к тому, что спортсмены уходят к другому специалисту? Нет, конечно. Понятно, со временем всё начинает восприниматься не так эмоционально, но в любом варианте это драма. Как в семье при разводе. Какими бы ни были отношения, больно бывает всем.

Самое противное и неприятное — когда понимаешь, что причиной разрыва становится какое-то сиюминутное недопонимание. Весь мой жизненный и тренерский опыт показывает, что переходы происходят в основном по одной и той же причине: когда у спортсмена не получается добиться желаемого результата, он начинает искать виновных на стороне. Пытается любым способом найти себе оправдание», — приводит слова Горшкова RT.

«Если меня слышно, я в неё очень верю». Как Соколовская заступилась за Трусову на Гран-при «Если меня слышно, я в неё очень верю». Как Соколовская заступилась за Трусову на Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022