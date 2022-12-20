Алёна Косторная изучила ещё один элемент парного катания. Видео

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная показала ещё один элемент парного катания, который изучила для участия в ледовых шоу.



В своём телеграм-канале Косторная опубликовала видео с тренировки, на котором вместе со своим партнёром Георгием Куницей исполняет двойной подкрут. Ранее Алёна освоила выброс и поддержку.



«Ещё один в копилочку», — подписала видео Косторная.

19-летний Куница — бывший ученик Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной и партнёр Косторной в ледовых шоу «Дракула» и «Бременские музыканты».

Косторная в межсезонье во второй раз в карьере ушла из группы Тутберидзе. Косторная тренируется в ЦСКА у Елены Буяновой, но пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре.