ОКР присвоил премию «Патриот» бывшему президенту ФФККР Александру Горшкову

Олимпийский комитет России (ОКР) присвоил премию «Патриот» скончавшемуся в ноябре президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову. Награду получила дочь первого в истории олимпийского чемпиона в танцах на льду Юлия.

Церемония вручения премий ОКР проходит в Москве в рамках форума чемпионов и призёров Олимпийских игр Токио и Пекина.

«Огромная честь принимать эту награду, но очень грустно, что я принимаю её за папу, а сам он не смог получить её. Мы будем вспоминать его очень светлым человеком. Он был очень счастливым человеком, так как всю жизнь занимался своим любимым делом. Он жил фигурным катанием, это был его воздух, а лёд — был его землёй. Для него было крайне важно донести до людей всего мира свою любовь к фигурному катанию. Олимпийское четырёхлетие и год Игр были очень непростыми, он очень переживал за своих ребят, пропуская всё через себя, как он это делал всегда. Так отдавать себя любимому делу, людям — это и есть настоящее счастье, как бы тяжело оно ни давалось. Уверена, что его дело будет достойно продолжено», — приводит слова дочери Горшкова RT.