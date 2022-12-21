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Алина Загитова показала образ в мини-платье с розами на груди

Алина Загитова показала образ в мини-платье с розами на груди
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуриста Алина Загитова показала образ, в котором посетила вечеринку, посвящённую 20-летию журнала Hello!

20-летняя Загитова выбрала для юбилейного мероприятия нежно-розовое мини-платье с глубоким декольте и двумя розами на уровне груди. Образ дополняли длинные чёрные перчатки и туфли на высоких каблуках.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в фигурном катании в декабре 2019 года. С тех пор она выступает только в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает ведущей и корреспондентом на телевидении. Минувшей осенью она в третий раз подряд вела шоу «Ледниковый период».

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