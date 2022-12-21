Аделина Сотникова опубликовала свежее фото с Алиной Загитовой в шикарных нарядах

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова в своих социальных сетях поделилась фотографией с фигуристкой Алиной Загитовой в шикарных нарядах.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОТНИКОВОЙ
26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры.
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