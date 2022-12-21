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Как выглядели российские фигуристы на своём первом чемпионате России, фото: Туктамышева, Валиева, Трусова, Алиев

Как выглядели Туктамышева и другие звёзды на своём дебютном ЧР? Многих можно и не узнать!
Валерия Кукалева
Как выглядели российские фигуристы ранее
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Елизавета впервые приехала на чемпионат России аж 14 лет назад.

Заявка чемпионата России в женском одиночном катании пестрит новыми именами и юниорками: дебютирует талантливая ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, во второй раз за национальный титул сразятся Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Аделия Петросян. Но есть и настоящие «долгожители» — не только Елизавета Туктамышева и не только у девушек!

Сравнили, как выглядели звёзды сборной России во время своих первых чемпионатов России и сейчас, накануне нового 2023 года и главного старта сезона.

Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?

Елизавета Туктамышева (дебют на ЧР-2009)

Сейчас Лизе 26 лет, а впервые она выступила на чемпионате России аж в 2009 году! То есть в конце 2008-го. Фигуристке было 12, и она завоевала серебро, уступив столь же многообещающей ровеснице Аделине Сотниковой 0,78 балла.

За 13 (!) попыток Елизавета завоевала пять медалей, а золото взяла в сезоне-2012/2013.

В 2009 году
В 2009 году
Сейчас
Сейчас
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Камила Валиева (дебют на ЧР-2021)

В это сложно поверить, но Камила участвовала в чемпионатах России лишь дважды. На турнире 2021 года она заняла второе место, уступив Анне Щербаковой, а через год выиграла, но именно тот турнир был омрачён положительной допинг-пробой на триметазидин.

Да, разница в пару лет невелика — но Камила всё равно изменилась и из девочки-малышки стала эффектной девушкой.

В 2021 году
В 2021 году
Сейчас
Сейчас
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Александра Трусова (дебют на ЧР-2019)

Саша дебютировала на взрослом чемпионате России, когда ещё не могла участвовать в отборе на взрослые главные старты — вместе с Алёной Косторной (успела выступить на предолимпийском ЧР-2018) и Анной Щербаковой.

Титула у Александры пока нет – два серебра и две бронзы — но медаль ЧР-2022 может трансформироваться в золотую, если Камилу Валиеву признают виновной в употреблении допинга.

Ну а изменения во внешности фигуристки налицо: один цвет волос чего стоит!

В 2019 году
В 2019 году
Сейчас
Сейчас
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Дмитрий Алиев (дебют на ЧР-2015)

Сейчас 23-летний, Дима впервые приехал на чемпионат России в постсочинский сезон и в 15 лет с ходу запрыгнул в десятку. Титул чемпиона России покорился Алиеву в сезоне-2019/2020, а двумя годами ранее он взял бронзу, которая позволила отобраться на чемпионат Европы, а потом и на Олимпийские игры.

В 2015 году
В 2015 году
Сейчас
Сейчас
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Александр Самарин (дебют на ЧР-2013)

Лучший друг Алиева дебютировал ещё раньше, в 14 — и стал тогда свидетелем последней победы на чемпионатах России Евгения Плющенко. Саша начал с достойного восьмого места, а впоследствии взял два серебра и две бронзы, но побед главного национального старта пока не имеет.

А внешние метарморфозы впечатляют! От смешного мальчишки до высокого мужчины — за 10 лет.

В 2013 году
В 2013 году
Сейчас
Сейчас

Алексей Ерохов (дебют на ЧР-2018)

У бывшего ученика Этери Тутберидзе, который сейчас тренируется у Виктории Буцаевой, нет медалей чемпионата России — но в сезоне-2022/2023 шансы это исправить есть. На дебютном турнире в 18 лет Алексею было явно сложнее — ведь была рубка за олимпийские путёвки!

В 2018 году
В 2018 году
Сейчас
Сейчас

Макар Игнатов (дебют на ЧР-2018)

Воспитанник Евгения Рукавицына тоже попал на предолимпийский чемпионат России и не попал в топ-10. Пока Макар имеет только одно серебро ЧР, и ему очень нужна ещё одна медаль, чтобы реабилитироваться за непопадание в финал Гран-при России.

Получится ли у фигуриста, неофициально названного секс-символом нашего мужского одиночного? Скоро узнаем.

В 2018 году
В 2018 году
Сейчас
Сейчас
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Артур Даниелян (дебют на ЧР-2020)

Удивительный дебют получился у 16-летнего Артура! Он с ходу стал серебряным призёром и поехал на чемпионат Европы, где тоже проиграл Дмитрию Алиеву. К сожалению, потом была травма, а перед текущим сезоном фигурист перешёл в группу Евгения Рукавицына и переехал в Санкт-Петербург. И теперь он уже не тот маленький мальчик.

В 2020 году
В 2020 году
Сейчас
Сейчас

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (дебют на ЧР-2013)

Даже самые опытные парники впервые приехали на чемпионат России позже Туктамышевой! Тогда они стали только пятыми, а победили будущие чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. С тех пор Тарасова и Морозов взяли три золота и ещё пять медалей.

И какими же они были юными! Владимир в 20 лет и сейчас — как будто два разных человека.

В 2013 году
В 2013 году
Сейчас
Сейчас

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (дебют на ЧР-2017)

Юниорская пара из академии Тамары Москвиной попробовала лёд чемпионата России ещё до Олимпиады в Пхёнчхане: партнёрше было 15, партнёру — 18. За несколько лет они успели взять титул и ещё три медали — и, конечно, очень повзрослели.

В 2017 году
В 2017 году
Сейчас
Сейчас
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Анастасия Мишина/Александр Галлямов (дебют на ЧР-2018)

Настя выступала с предыдущим партнёром, Владиславом Мирзоевым, ещё на чемпионате России 2017 года. За межсезонье она встала в пару с Александром Галлямовым, и уже на предолимпийском чемпионате России они выступили вместе и заняли седьмое место. У Насти с Сашей в активе всего одна медаль – но золотая.

В 2018 году
В 2018 году
Сейчас
Сейчас
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