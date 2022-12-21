Как выглядели Туктамышева и другие звёзды на своём дебютном ЧР? Многих можно и не узнать!

Заявка чемпионата России в женском одиночном катании пестрит новыми именами и юниорками: дебютирует талантливая ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, во второй раз за национальный титул сразятся Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Аделия Петросян. Но есть и настоящие «долгожители» — не только Елизавета Туктамышева и не только у девушек!

Сравнили, как выглядели звёзды сборной России во время своих первых чемпионатов России и сейчас, накануне нового 2023 года и главного старта сезона.

Елизавета Туктамышева (дебют на ЧР-2009)

Сейчас Лизе 26 лет, а впервые она выступила на чемпионате России аж в 2009 году! То есть в конце 2008-го. Фигуристке было 12, и она завоевала серебро, уступив столь же многообещающей ровеснице Аделине Сотниковой 0,78 балла.

За 13 (!) попыток Елизавета завоевала пять медалей, а золото взяла в сезоне-2012/2013.

В 2009 году Сейчас

Камила Валиева (дебют на ЧР-2021)

В это сложно поверить, но Камила участвовала в чемпионатах России лишь дважды. На турнире 2021 года она заняла второе место, уступив Анне Щербаковой, а через год выиграла, но именно тот турнир был омрачён положительной допинг-пробой на триметазидин.

Да, разница в пару лет невелика — но Камила всё равно изменилась и из девочки-малышки стала эффектной девушкой.

В 2021 году Сейчас

Александра Трусова (дебют на ЧР-2019)

Саша дебютировала на взрослом чемпионате России, когда ещё не могла участвовать в отборе на взрослые главные старты — вместе с Алёной Косторной (успела выступить на предолимпийском ЧР-2018) и Анной Щербаковой.

Титула у Александры пока нет – два серебра и две бронзы — но медаль ЧР-2022 может трансформироваться в золотую, если Камилу Валиеву признают виновной в употреблении допинга.

Ну а изменения во внешности фигуристки налицо: один цвет волос чего стоит!

В 2019 году Сейчас

Дмитрий Алиев (дебют на ЧР-2015)

Сейчас 23-летний, Дима впервые приехал на чемпионат России в постсочинский сезон и в 15 лет с ходу запрыгнул в десятку. Титул чемпиона России покорился Алиеву в сезоне-2019/2020, а двумя годами ранее он взял бронзу, которая позволила отобраться на чемпионат Европы, а потом и на Олимпийские игры.

В 2015 году Сейчас

Александр Самарин (дебют на ЧР-2013)

Лучший друг Алиева дебютировал ещё раньше, в 14 — и стал тогда свидетелем последней победы на чемпионатах России Евгения Плющенко. Саша начал с достойного восьмого места, а впоследствии взял два серебра и две бронзы, но побед главного национального старта пока не имеет.

А внешние метарморфозы впечатляют! От смешного мальчишки до высокого мужчины — за 10 лет.

В 2013 году Сейчас

Алексей Ерохов (дебют на ЧР-2018)

У бывшего ученика Этери Тутберидзе, который сейчас тренируется у Виктории Буцаевой, нет медалей чемпионата России — но в сезоне-2022/2023 шансы это исправить есть. На дебютном турнире в 18 лет Алексею было явно сложнее — ведь была рубка за олимпийские путёвки!

В 2018 году Сейчас

Макар Игнатов (дебют на ЧР-2018)

Воспитанник Евгения Рукавицына тоже попал на предолимпийский чемпионат России и не попал в топ-10. Пока Макар имеет только одно серебро ЧР, и ему очень нужна ещё одна медаль, чтобы реабилитироваться за непопадание в финал Гран-при России.

Получится ли у фигуриста, неофициально названного секс-символом нашего мужского одиночного? Скоро узнаем.

В 2018 году Сейчас

Артур Даниелян (дебют на ЧР-2020)

Удивительный дебют получился у 16-летнего Артура! Он с ходу стал серебряным призёром и поехал на чемпионат Европы, где тоже проиграл Дмитрию Алиеву. К сожалению, потом была травма, а перед текущим сезоном фигурист перешёл в группу Евгения Рукавицына и переехал в Санкт-Петербург. И теперь он уже не тот маленький мальчик.

В 2020 году Сейчас

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (дебют на ЧР-2013)

Даже самые опытные парники впервые приехали на чемпионат России позже Туктамышевой! Тогда они стали только пятыми, а победили будущие чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. С тех пор Тарасова и Морозов взяли три золота и ещё пять медалей.

И какими же они были юными! Владимир в 20 лет и сейчас — как будто два разных человека.

В 2013 году Сейчас

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (дебют на ЧР-2017)

Юниорская пара из академии Тамары Москвиной попробовала лёд чемпионата России ещё до Олимпиады в Пхёнчхане: партнёрше было 15, партнёру — 18. За несколько лет они успели взять титул и ещё три медали — и, конечно, очень повзрослели.

В 2017 году Сейчас

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (дебют на ЧР-2018)

Настя выступала с предыдущим партнёром, Владиславом Мирзоевым, ещё на чемпионате России 2017 года. За межсезонье она встала в пару с Александром Галлямовым, и уже на предолимпийском чемпионате России они выступили вместе и заняли седьмое место. У Насти с Сашей в активе всего одна медаль – но золотая.