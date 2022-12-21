Евгения Медведева — о Милохине: а сколько ещё «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в своём телеграм-канале обратилась к блогеру Дане Милохину, который снова упомянул ситуацию вокруг его отъезда из «Ледникового периода», выпустив музыкальный клип на трек «Дисс на Первый канал», где на обложке присутствует фигуристка.
«Интересно, а сколько ещё «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?» — написала фигуристка, добавив эмодзи «смех до слёз».
Напомним, Медведева начинала текущий сезон программы «Ледниковый период» именно с Милохиным, однако после нескольких выпусков молодой человек решил покинуть проект по причине усталости и потери интереса. Евгении нашли нового партнёра – Фёдора Федотова. Позднее Медведева намекнула, что Милохин относился к ней неуважительно.
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