Тренер Гончаренко поддержала Кондратюка, который решил выступить на ЧР после травмы

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Лидерство после первого дня соревнований захватил Пётр Гуменник, вторым идёт Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалёв. Призёры отметились чистыми прокатами с двумя четверными прыжками. Действующий чемпион России Марк Кондратюк, который ещё не до конца восстановился после травмы спины, допустил ошибку при исполнении четверного сальхова, упал с каскада и занял 12-е место.

«У наших мальчиков вырос уровень в целом, на них стало приятно смотреть. Очень понравился Женя Семененко. У него сложился прокат и по эмоциональной составляющей, и по элементам. Также нужно отметить Петра Гуменника, который прям зажёг. Гуменник всегда был интересным спортсменом. Ранее у него был небольшой спад, который в первую очередь связан с ростом. Он просто очень быстро вырос, но сейчас начинает постепенно справляться с этим. Спортсмен очень потенциальный.

Вообще можно отметить многих. Несмотря на какие-то ошибки, понравился Яблоков, Ковалёв. Чуть не забыла про Мозалёва! Он вообще выдал сегодня прокат жизни. Очень ярко катал, на одном дыхании. Давно не видела, чтобы он так катал.

Немного жалко Марка Кондратюка. Я просто знала, что у него травма, и он в очень короткие сроки пытался восстановиться. Марк не в лучшей форме. Но сам факт, что он нашёл в себе моральные силы выступать, вызывает уважение. Самое основное теперь будет в произвольной программе. Кто по функционалу выдержит, тот и победит.

Возможно, Марк не борется за победу на чемпионате России в связи с состоянием здоровья, но борется за возможность быть в сборной, выступать на зрителя. Это тоже важный опыт. Если что-то идёт не так, то легче всего сняться с соревнований, а вот побороться всегда непросто. Он очень сильный спортсмен, принял правильное решение, и мы должны его в этом поддержать», — приводит слова Гончаренко Metaratings.