Фигурист Марк Кондратюк снялся с произвольной программы на ЧР
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Чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк отказался от участия в произвольной программе на первенстве страны, которое проходит в Красноярске. Это следует из списка участников второго дня соревнований, опубликованного на сайте ФФККР.
В короткой программе Кондратюк, который ещё не до конца восстановился после травмы спины, допустил ошибку при исполнении четверного сальхова, упал с каскада и занял 12-е место.
Марк получил травму на этапе Гран-при в Самаре. Тогда он вышел на произвольную программу на обезболивающих, несмотря на то, что утром не мог даже встать с кровати. После этого этапа Кондратюк был госпитализирован для восстановления и вернулся к тренировкам лишь неделю назад.
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