Короткая программа Петра Гуменника на чемпионате России в Красноярске. Видео

20-летний фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл завершившуюся сегодня короткую программу мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Гуменник идеально прошел свою короткую программу, выполнив каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной риттбергер и тройной аксель. Он набрал 104,47 балла за свой прокат и теперь лидирует в чемпионате России после короткой программы у мужчин.
Отрыв от ближайшего преследователя Семененко составляет 4,5 балла и ничего не гарантирует Гуменнику. Однако теперь он по праву считатается одним из фаворитов турнира, хотя до старта соревнований котировался гораздо ниже.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
Напомним, 1 марта на фоне происходящих на украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.
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