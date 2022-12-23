Короткая программа Петра Гуменника на чемпионате России в Красноярске. Видео

20-летний фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл завершившуюся сегодня короткую программу мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Гуменник идеально прошел свою короткую программу, выполнив каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной риттбергер и тройной аксель. Он набрал 104,47 балла за свой прокат и теперь лидирует в чемпионате России после короткой программы у мужчин.



Отрыв от ближайшего преследователя Семененко составляет 4,5 балла и ничего не гарантирует Гуменнику. Однако теперь он по праву считатается одним из фаворитов турнира, хотя до старта соревнований котировался гораздо ниже.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.