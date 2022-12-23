Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 23 декабря, где смотреть трансляции

23 декабря в Красноярске пройдёт второй соревновательный день чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. Танцевальные дуэты и представители мужского одиночного катания покажут произвольные программы и определят чемпионов страны. Затем вступят в борьбу женщины, которые покажут короткие программы.



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Okko, а отдельные трансляции — на Первом канале.



Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 23 декабря

(время московское)



9:30. Танцы на льду, произвольный танец.

12:15. Мужчины, произвольная программа.

15:25. Женщины, короткая программа.



В танцах на льду в России точно будет новый чемпион, так как лидеры национальной команды по разным причинам пропускают сезон-2022/2023. В мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся после неудачного проката короткой программы и не сможет защитить титул. Среди участников есть чемпион России – 2020 Дмитрий Алиев, но лидирующему Петру Гуменнику он уступает около 14 баллов.