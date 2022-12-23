Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023: расписание на 23 декабря, где смотреть трансляции

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 23 декабря, где смотреть трансляции
Комментарии

23 декабря в Красноярске пройдёт второй соревновательный день чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. Танцевальные дуэты и представители мужского одиночного катания покажут произвольные программы и определят чемпионов страны. Затем вступят в борьбу женщины, которые покажут короткие программы.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Okko, а отдельные трансляции — на Первом канале.

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 23 декабря
(время московское)

9:30. Танцы на льду, произвольный танец.
12:15. Мужчины, произвольная программа.
15:25. Женщины, короткая программа.

В танцах на льду в России точно будет новый чемпион, так как лидеры национальной команды по разным причинам пропускают сезон-2022/2023. В мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся после неудачного проката короткой программы и не сможет защитить титул. Среди участников есть чемпион России – 2020 Дмитрий Алиев, но лидирующему Петру Гуменнику он уступает около 14 баллов.

Сразу шесть фигуристок заявили тройной аксель! А танцоры и парни разыграют медали. LIVE! Сразу шесть фигуристок заявили тройной аксель! А танцоры и парни разыграют медали. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022