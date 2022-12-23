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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

ЧР по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 23 декабря, соревнованиями танцевальных дуэтов. В 9:30 по московскому времени фигуристы покажут произвольный танец, по итогам которого определятся чемпион и призёры соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец

Разминка 1
1. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
2. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
4. Влада Павленина/Александр Алексанян

Разминка 2
5. Полина Усова/Михаил Антонов
6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий
8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
9. Александра Прокопец/Александр Васькович

Разминка 3
10. Софья Тютюнина/Андрей Багин
11. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
12. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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