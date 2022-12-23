ЧР по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 23 декабря, соревнованиями танцевальных дуэтов. В 9:30 по московскому времени фигуристы покажут произвольный танец, по итогам которого определятся чемпион и призёры соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду. Произвольный танец



Разминка 1

1. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

2. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

4. Влада Павленина/Александр Алексанян

Разминка 2

5. Полина Усова/Михаил Антонов

6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий

8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

9. Александра Прокопец/Александр Васькович

Разминка 3

10. Софья Тютюнина/Андрей Багин

11. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

12. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.