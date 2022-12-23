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В 9:30 продолжатся соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

В 9:30 продолжатся соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске
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Сегодня, 23 декабря, в 9:30 мск продолжатся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы покажут произвольный танец, по итогам которого определятся чемпион и призёры соревнований.

Дуэты выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец

Разминка 1
1. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
2. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев
3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
4. Влада Павленина/Александр Алексанян

Разминка 2
5. Полина Усова/Михаил Антонов
6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий
8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
9. Александра Прокопец/Александр Васькович

Разминка 3
10. Софья Тютюнина/Андрей Багин
11. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
12. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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