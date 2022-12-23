В 9:30 продолжатся соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Сегодня, 23 декабря, в 9:30 мск продолжатся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы покажут произвольный танец, по итогам которого определятся чемпион и призёры соревнований.

Дуэты выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду. Произвольный танец



Разминка 1

1. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

2. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев

3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

4. Влада Павленина/Александр Алексанян



Разминка 2

5. Полина Усова/Михаил Антонов

6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий

8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

9. Александра Прокопец/Александр Васькович



Разминка 3

10. Софья Тютюнина/Андрей Багин

11. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

12. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.