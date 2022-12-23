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Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть прямой эфир

ЧР по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Продолжается чемпионат России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Сегодня, 23 декабря, в 12:15 по московскому времени на льду с произвольными программами выступят мужчины.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Произвольная программа

Разминка 1
1. Роман Атояр
2. Андрей Анисимов
3. Владислав Катичев
4. Артур Даниелян
5. Иван Попов

Разминка 2
6. Алексей Ерохов
7. Глеб Лутфуллин
8. Дмитрий Алиев
9. Илья Яблоков
10. Макар Игнатов

Разминка 3
11. Артём Ковалёв
12. Александр Самарин
13. Матвей Ветлугин
14. Андрей Мозалёв
15. Евгений Семененко
16. Пётр Гуменник

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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