ЧР по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Продолжается чемпионат России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Сегодня, 23 декабря, в 12:15 по московскому времени на льду с произвольными программами выступят мужчины.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Произвольная программа

Разминка 1

1. Роман Атояр

2. Андрей Анисимов

3. Владислав Катичев

4. Артур Даниелян

5. Иван Попов



Разминка 2

6. Алексей Ерохов

7. Глеб Лутфуллин

8. Дмитрий Алиев

9. Илья Яблоков

10. Макар Игнатов



Разминка 3

11. Артём Ковалёв

12. Александр Самарин

13. Матвей Ветлугин

14. Андрей Мозалёв

15. Евгений Семененко

16. Пётр Гуменник



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.