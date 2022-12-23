Стала известна причина снятия Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию из-за недомогания. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что Александра Трусова почувствовала недомогание в четверг, за день до выступления с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Ранее о снятии Трусовой с соревнований сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что фигуристка не примет участия в турнире по медицинским показаниям.

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.