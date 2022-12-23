Гуменник, Игнатов и Лутфуллин заявили по четыре четверных на ПП на чемпионате России

Определились элементы спортсменов на произвольную программу чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря.
Пётр Гуменник — 4Lz, 4Lo, 4S+3T, FCSp, 3A+2A+SEQ, 4S, 3A, 3Lz+3Lo+2A+S
Евгений Семененко — 4T+3T, 4S, 4T, 3A+2A+SEQ, 3A+1Eu+3S, 3F, 3Lo
Глеб Лутфуллин — 4Lo, 4T, 3A+3T, 4S+2T, 3S+2A+SEQ, 4S
Александр Самарин — 4Lz+3T, 4Lz, 3A, 3T, 3Lz+1Eu+3F, 3A+2A+SEQ
Андрей Мозалёв — 4S, 4S+3T, 3Lo, 3A+2T, 4T, 3A, 3Lo+1Eu+3S
Макар Игнатов — 4Lo, 4S+3T, 3A, 4T+2A+SEQ, 4T, 3A+1Eu+3S, 3F
Выступления с произвольной программой стартуют сегодня, 23 декабря, в 12:15 мск. По итогам короткой программы с 104,47 балла лидирует Пётр Гуменник. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
- 23 декабря 2022
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