Источник: у Александры Трусовой поднялась температура до 39,4 в день выступления на ЧР

У серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой в день выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске поднялась температура до 39,4. Об этом сообщает «RT на русском».
Сообщается, что сегодня, 23 декабря, у 18-летней спортсменки поднялась температура до 39,4, поэтому было решено отстранить её от участия в соревнованиях.
Ранее о снятии Трусовой с соревнований сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что фигуристка не примет участия в турнире по медицинским показаниям.
Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
- 23 декабря 2022
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