Фигуристка Миронова рассказала, что за неделю до чемпионата России переболела гриппом

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в паре с Евгением Устенко, призналась, что за неделю до чемпионата России в Красноярске переболела гриппом.

Миронова: В плане подготовки были свои нюансы, я заболела за неделю до соревнований гриппом. Сейчас остаточное, но получше. Удалось более-менее прийти в форму. Но немножко страшновато из-за этого было. Дальнейшие планы — финал Гран-при России.



Что будем готовить на показательные? Подумаем. Мы просто не были уверены, что попадём на показательные, я болела, из-за этого мы особо не думали над показательным. Но мы постараемся что-нибудь сделать интересное.



Устенко: Задумки есть, попробуем их реализовать.

Ранее пара прокомментировала своё выступление на чемпионате России.