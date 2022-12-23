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Фигуристка Миронова рассказала, что за неделю до чемпионата России переболела гриппом

Фигуристка Миронова рассказала, что за неделю до чемпионата России переболела гриппом
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Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в паре с Евгением Устенко, призналась, что за неделю до чемпионата России в Красноярске переболела гриппом.

Миронова: В плане подготовки были свои нюансы, я заболела за неделю до соревнований гриппом. Сейчас остаточное, но получше. Удалось более-менее прийти в форму. Но немножко страшновато из-за этого было. Дальнейшие планы — финал Гран-при России.

Что будем готовить на показательные? Подумаем. Мы просто не были уверены, что попадём на показательные, я болела, из-за этого мы особо не думали над показательным. Но мы постараемся что-нибудь сделать интересное.

Устенко: Задумки есть, попробуем их реализовать.

Ранее пара прокомментировала своё выступление на чемпионате России.

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