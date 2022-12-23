Софья Самоделкина трогательно обратилась к пропускающей ЧР Александре Трусовой

Российская фигуристка Софья Самоделкина в своём телеграм-канале трогательно обратилась к фигуристке Александре Трусовой, которая снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за болезни.

«Саша, очень жаль, что этот чемпионат будет проходить без тебя, мне и твоим фанатам очень грустно. Скорее поправляйся!!! Мы тебя любим», — написала Самоделкина.

Ранее о снятии Трусовой с соревнований сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что фигуристка не примет участия в турнире по медицинским показаниям.



Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.