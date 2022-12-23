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Андрей Багин: плохой прокат, не получился сегодня. Никаких болезней, просто не получилось

Андрей Багин: плохой прокат, не получился сегодня. Никаких болезней, просто не получилось
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Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали выступление на чемпионате России в Красноярске.

Багин: Плохой прокат, не получился сегодня. Переболел до соревановний, за три недели до Красноярска успел. Нет, никаких болезней, всё нормально. Просто не получилось сегодня, как хотелось.

Багин: Причины? Пока не особо разбирались.

Тютюнина. Потом будет анализ.

Багин: С тренером пока не общались.

Багин: Первый чемпионат России? Для меня уже 41-й.

Тютюнина: Да, первый чемпионат для нашей пары, но хотелось получше выступить.

Багин: Сезон не окончен. Сейчас год закончить, дожить, готовиться к турнирам, финалу Гран-при.

Тютюнина: Сессию сдавать.

По итогам соревнований пара заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду.

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203,46.
  2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197,59.
  3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195,52.
  4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188,19.
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