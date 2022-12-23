Андрей Багин: плохой прокат, не получился сегодня. Никаких болезней, просто не получилось

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали выступление на чемпионате России в Красноярске.
Багин: Плохой прокат, не получился сегодня. Переболел до соревановний, за три недели до Красноярска успел. Нет, никаких болезней, всё нормально. Просто не получилось сегодня, как хотелось.
Багин: Причины? Пока не особо разбирались.
Тютюнина. Потом будет анализ.
Багин: С тренером пока не общались.
Багин: Первый чемпионат России? Для меня уже 41-й.
Тютюнина: Да, первый чемпионат для нашей пары, но хотелось получше выступить.
Багин: Сезон не окончен. Сейчас год закончить, дожить, готовиться к турнирам, финалу Гран-при.
Тютюнина: Сессию сдавать.
По итогам соревнований пара заняла четвёртое место.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду.
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203,46.
- Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197,59.
- Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195,52.
- Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188,19.
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