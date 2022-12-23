Андрей Багин: плохой прокат, не получился сегодня. Никаких болезней, просто не получилось

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали выступление на чемпионате России в Красноярске.

Багин: Плохой прокат, не получился сегодня. Переболел до соревановний, за три недели до Красноярска успел. Нет, никаких болезней, всё нормально. Просто не получилось сегодня, как хотелось.



Багин: Причины? Пока не особо разбирались.



Тютюнина. Потом будет анализ.



Багин: С тренером пока не общались.



Багин: Первый чемпионат России? Для меня уже 41-й.



Тютюнина: Да, первый чемпионат для нашей пары, но хотелось получше выступить.



Багин: Сезон не окончен. Сейчас год закончить, дожить, готовиться к турнирам, финалу Гран-при.



Тютюнина: Сессию сдавать.

По итогам соревнований пара заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду.