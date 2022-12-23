Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали второе место на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду.

Дрозд: Чемпионат России — соревнование очень серьёзное, очень волнительное. Сегодня было сложно морально, потому что напряжение нарастает, ставки высоки. Мы будем говорить чисто про себя. Безусловно, мы можем больше, будем больше, мы становимся лучше. Сегодня не обошлось без помарочек, не сказать, что они были серьёзные, но тем не менее это стимул ещё работать дальше. Мы проделали гигантскую работу, это отмечает не только наша команда, но и все, у кого есть глаза. Это безумно приятно. Нереально хочется поблагодарить публику, которая и в соцсетях, и на трибунах очень сильно нас поддерживает. Мы это ценим и для нас очень важно, чтоб наше творчество было востребовано. Наверное, это самое главное, что тебя поддерживают и двигают придумывать более сложные элементы.



Жулин сказал, что ничего не понимает в судействе? Мы не совсем компетентны, чтобы давать полностью оценки. Я считаю, что мы очень достойно провели чемпионат России.



Шанаева: Для дебюта достойно.



Дрозд: Как мы уже сказали, мы можем ещё лучше и ещё сильнее. Дорогу осилит идущий, сильные станут сильнее, а слабых сломают.



Шанаева: Честно говоря, мотивацию всегда найдёшь, даже если ты плохо прокатал.



Дрозд: Мы выражаем благодарность болельщикам и такой поддержке в информационном поле, это действительно стимул. Наша дисциплина очень приближена к искусству. Век спортсмена — очень короткий, ты должен успеть всё сказать здесь и сейчас. Наш язык — это язык тела. Мы очень рады воплощать это в себе. Это в любом случае главный стимул, когда ты выходишь и есть люди на трибунах, помимо того, что есть азарт, есть амбиции.

Шанаева: Закрадывалась ли мысль после падения соперников, что можем победить? Раньше, если пара падала, то она отлетала. Но это нужно замедленный повтор смотреть. Сегодня они выиграли.