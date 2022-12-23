Худайбердиева и Базин — о победе на ЧР: мы в первую очередь катаемся для себя

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали победу на чемпионате России в танцах на льду.
Базин: Всё получилось так, как хотели, но… Маленькая мечта наша сбылась.
Худайбердиева: Не хочу говорить, что мои ошибки связаны с моим состоянием, тем, как я себя чувствовала перед этим чемпионатом и в дороге на этот чемпионат. Но да, конечно, было плохо.
Базин: Это самые тяжёлые два месяца, которые были у нас в карьере в эмоциональном плане. Это давит. Тяжело свои ошибки убрать из головы, каждый старт приходит с чистой головой. А они опять происходят, и ты каждый раз пытаешься очистить свою голову. Помимо своих ошибок и наших ледовых проблем, семейных проблем, сюда ещё попадает негатив, который идёт от некоторых людей. Но это их дело, мы в первую очередь катаемся для себя, наш результат мы делаем только для нас. Нам всё равно, что о нас думают, хотя мы, конечно, стараемся для всех. Но в первую очередь мы катаемся для себя. Хоть и с натяжкой, но мы очень довольны своим результатом и теперь можем выдохнуть.
Худайбердиева: Спасибо большое всем людям, которые писали лично, поддерживали, говорили, что, несмотря ни на что, всё равно будут болеть за нас на этом чемпионате мира (смеётся). Посмотрите на меня – я не здесь, извините, — сказали Худайбердиева и Базин во флеш-интервью двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову.
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