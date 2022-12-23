«Я ничего не понимаю». Жулин — о судействе в танцевальных дуэтах на чемпионате России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин выразил недоумение работой судей в танцевальных дуэтах на чемпионате России в Красноярске. При этом специалист признал, что прокаты у обеих его пар получились не идеальными.

«Прокаты у обеих моих пар очень средние, будем работать дальше. Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».

Отметим, что среди подопечных Жулина на чемпионате России выступали два дуэта — Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Шанаева и Дрозд уступили чуть менее шести баллов победителям чемпионата России Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину при том, что Худайбердиева упала в обеих программах.