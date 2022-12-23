Александр Жулин высказался о снятии Александры Трусовой с чемпионата России
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал снятие серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.
«Конечно, грустно, что турнир потерял Сашу. Коляда снялся, теперь Трусова. У нас с танцев снялись две хорошие и перспективные пары. К сожалению, такое бывает. Обидно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее стало известно, что Трусова не сможет принять участия в соревнованиях по медицинским показаниям. На тренировке у фигуристки не задались четверные лутцы – при первом приземлении она коснулась рукой, вместо второго сделала «бабочку», ещё одна попытка (вне прогона) завершилась падением.
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