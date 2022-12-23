Муж Худайбердиевой прокомментировал победу Елизаветы на чемпионате России в Красноярске

Кирилл Благов, продюсер Первого канала и супруг фигуристки Елизаветы Худайбердиевой, отреагировал на её победу в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске в паре с Егором Базиным.
«Коть, я бесконечно тобой горжусь. Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние 10 дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жёсткими осложнениями.
Мы приезжали по утрам на каток, и тебе было нелегко просто дойти от парковки до Ледового. Я не понимал, как ты тренируешься в таком состоянии. Прокат за прокатом ты находила в себе силы, энергию и сохраняла при этом оптимизм, даже когда стало плохо после перелёта и не становилось лучше уже в Красноярске.
В моём понимании спорт – это не только про то, чтобы всегда быть безупречным, а ещё и про то, чтобы не сдаваться, когда быть безупречным по разным причинам не получается. Бороться, когда нет сил, оставаться верным себе и верить в дело, которым занимаешься.
Знаю, ты веришь. А я верю в тебя, как в себя. Мы оба знаем, что тебе всё по силам, а я всегда буду рядом», — написал Благов в социальных сетях.
Отметим, что, несмотря на общую победу, Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.
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