Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муж Худайбердиевой прокомментировал победу Елизаветы на чемпионате России в Красноярске

Муж Худайбердиевой прокомментировал победу Елизаветы на чемпионате России в Красноярске
Комментарии

Кирилл Благов, продюсер Первого канала и супруг фигуристки Елизаветы Худайбердиевой, отреагировал на её победу в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске в паре с Егором Базиным.

«Коть, я бесконечно тобой горжусь. Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние 10 дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жёсткими осложнениями.

Мы приезжали по утрам на каток, и тебе было нелегко просто дойти от парковки до Ледового. Я не понимал, как ты тренируешься в таком состоянии. Прокат за прокатом ты находила в себе силы, энергию и сохраняла при этом оптимизм, даже когда стало плохо после перелёта и не становилось лучше уже в Красноярске.

В моём понимании спорт – это не только про то, чтобы всегда быть безупречным, а ещё и про то, чтобы не сдаваться, когда быть безупречным по разным причинам не получается. Бороться, когда нет сил, оставаться верным себе и верить в дело, которым занимаешься.

Знаю, ты веришь. А я верю в тебя, как в себя. Мы оба знаем, что тебе всё по силам, а я всегда буду рядом», — написал Благов в социальных сетях.

Отметим, что, несмотря на общую победу, Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

Давайте пока забудем о скандале в танцах. Парни уже прыгают квады и бьются за медали! LIVE Давайте пока забудем о скандале в танцах. Парни уже прыгают квады и бьются за медали! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022