Базин и Худайбердиева: мы довольны не собой, а тем, что стали чемпионами России

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, после победы в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске, заявили, что недовольны качеством продемонстрированного катания.

Базин: Поздравляю всех ребят с окончанием. Турнир сложился очень тяжело, подготовка была очень нервная, напряженная. Мы полностью себя отдали на этапе подготовки, на всех тренировках, на соревнованиях. Это было непросто, но, так как мы всю жизнь работаем ради этих результатов, мы довольны не собой, а тем, что стали чемпионами России.



Худайбердиева: Поздравляю ребят со 2 и 3 местом. Новые пары, которые достойно себя показали.



Базин: Очень смешанные эмоции были. Расстройство от наших ошибок и в то же время огромная радость и удовлетворение от результата. Эти две эмоции у нас пересеклись. Так нас перехлестнуло, особенно Лизу. Лиза — огромная молодец. До старта многих тут ребят свалил грипп. Тяжело кататься, когда ты с температурой. После болезни Лиза большая молодец, что справилась, всё это в ней копилось и в кисс-энд-край это всё выплеснулось. Наконец-то она может выдохнуть.



Нельзя сказать, что это чемпионство с осадком. Осадок остался у нас после нашего катания. Было бы глупо, если бы мы не радовались результатам, которые у нас получились. Это в разрез тому, что я прихожу каждый день на тренировку.



Как объяснить, что выиграла пара с двумя падениями? Надо прочитать правила. Что бы я сейчас ни сказал, оно сейчас выльется, куда не надо, — передаёт слова Базина и Худайбердиевой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.