Елизавета Шанаева: сегодня, будем откровенны, в технической части мы допустили ошибки

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали выступление на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду. Пара заняла второе место.
Шанаева: Сегодня, будем откровенны, в технической части мы допустили маленькие ошибки, которые не позволили занять первое место. В произвольном танце был не максимально чистый прокат. Чуть передохнём, с новыми силами дальше приступим к работе. В конце сезона у нас ещё минимум два старта, будем добавлять.
Дрозд: Мы с Лизой два амбициозных человека, которые прошли серьёзный путь, и мы не думали о чемпионате России, цель — прогрессировать, кататься лучше. Эта арена знакомая, и здесь очень приятно выступать. Я был здесь трижды, в прошлый раз тоже на чемпионате России, потом здесь произошла моя премьера как Руслана в ледовом шоу.
Шанаева: Я второй раз в Красноярске нахожусь и тоже на юниорском уровне брала тут серебро. Максим был первый. В мастерах это совсем другое.
Дрозд: Хочется всех поблагодарить за конкурентную борьбу, у всех, я думаю, была борьба с нервами. Всё внутри бушует, я думаю, что у всех были сложности с этим. Все молодцы, что выстояли.
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