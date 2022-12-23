Тарасова — о победе Базина и Худайбердиевой: они вообще хорошо катались, просто она упала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает победу Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду на чемпионате России полностью заслуженной, несмотря на падения Елизаветы в ритм-танце и произвольной программе.

«У Худайбердиевой и Базина был огромный запас после первого дня. Они вообще хорошо катались, просто она упала. И они ещё сейчас выиграли шесть баллов. Они чисто первые», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Также заслуженный тренер отметила высокий уровень судейства на соревнованиях в Красноярске.

«Распределение мест соответствует уровню катания. Мне кажется, что судят хорошо», — добавила Тарасова.

Отметим, что ранее заслуженный тренер России Александр Жулин выразил недоумение уровнем судейства на чемпионате России.