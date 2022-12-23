Тарасова — о победе Базина и Худайбердиевой: они вообще хорошо катались, просто она упала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает победу Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду на чемпионате России полностью заслуженной, несмотря на падения Елизаветы в ритм-танце и произвольной программе.
«У Худайбердиевой и Базина был огромный запас после первого дня. Они вообще хорошо катались, просто она упала. И они ещё сейчас выиграли шесть баллов. Они чисто первые», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».
Также заслуженный тренер отметила высокий уровень судейства на соревнованиях в Красноярске.
«Распределение мест соответствует уровню катания. Мне кажется, что судят хорошо», — добавила Тарасова.
Отметим, что ранее заслуженный тренер России Александр Жулин выразил недоумение уровнем судейства на чемпионате России.
- 23 декабря 2022
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