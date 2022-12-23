Попова считает, что Худайбердиевой и Базину надо учиться справляться с ответственностью

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова прокомментировала победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду.

«Мы увидели совершенно замечательные прокаты второго и третьего мест. Они были яркие и качественные. А у Егора и Лизы опять, к сожалению, серьезнейшая ошибка. Если вчера она была в транзишене, то сегодня это сорванный элемент. Когда первая пара в каждом выступлении допускает ошибки, стоит задуматься, что как-то нужно менять подготовку, как-то исправлять всё это в голове. В этом сезоне, когда пришла ответственность, что они могут стать первой парой, пошли ошибки. И раз ребята не выдерживают эту ответственность, с этим нужно как-то работать. Потенциально они могут быть очень хорошими.

Сам прокат был очень аккуратным, они старались не упасть. Катались не на разрыв аорты, как второе-третье места, а показали катание на удержание, лишь бы не совершить ошибку. К сожалению, ещё больше зажались и допустили ошибку», — приводит слова Поповой «РИА Новости Спорт».