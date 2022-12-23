Евгений Семененко стал чемпионом России в мужском одиночном катании
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Фигурист Евгений Семененко одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
В сумме за короткую и произвольную программы Семененко показал результат 295,07.
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