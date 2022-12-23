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Евгений Семененко стал чемпионом России в мужском одиночном катании

Евгений Семененко стал чемпионом России в мужском одиночном катании
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Фигурист Евгений Семененко одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

В сумме за короткую и произвольную программы Семененко показал результат 295,07.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
23 декабря 2022, пятница. 12:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
295.07
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
295.07
3
Александр Самарин
Москва
282.40
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