Буцаева: пока объяснения тому, почему так выступил Ерохов, нет

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала выступление своего подопечного Алексея Ерохова в мужских соревнованиях на чемпионате России в Красноярске.

В сумме за короткую и произвольную программу Ерохов показал результат 225,40, что на данную минуту по итогам выступления девяти участников является шестым результатом.

«Пока объяснения тому, почему так выступил Ерохов, нет. Работа проведена огромная, готовы были… Идеально, наверное, неправильно говорить, всё-таки спорт. Но очень близко к идеальному состоянию. Будем думать, что-то менять, работать дальше.



Как оценю выступления своих учеников? Я считаю, плохо. Были готовы немножко к другим результатам, будем менять что-то в работе, анализировать. Это спорт, двигаемся дальше.



Следующая цель — финал Гран-при России. Будем работать», — передаёт слова Буцаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.