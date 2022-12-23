Глеб Лутфуллин рассказал, почему Красноярск, в котором проходит ЧР, его нелюбимый город

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем всё хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.
Акклиматизация — это ужасно. Красноярск — мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.
Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.
Насчёт планов пока не загадываю — сначала Новый год, а потом уже, что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 23 декабря 2022
-
15:00
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:33
-
13:25
-
13:23
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
12:03
-
11:52
-
11:33
-
11:27
-
11:20
-
10:59
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:00
-
08:55