Глеб Лутфуллин рассказал, почему Красноярск, в котором проходит ЧР, его нелюбимый город

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем всё хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.



Акклиматизация — это ужасно. Красноярск — мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.



Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.



Насчёт планов пока не загадываю — сначала Новый год, а потом уже, что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.