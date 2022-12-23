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Глеб Лутфуллин рассказал, почему Красноярск, в котором проходит ЧР, его нелюбимый город

Глеб Лутфуллин рассказал, почему Красноярск, в котором проходит ЧР, его нелюбимый город
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем всё хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.

Акклиматизация — это ужасно. Красноярск — мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.

Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.

Насчёт планов пока не загадываю — сначала Новый год, а потом уже, что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

ААААА!!! В мужском одиночном чемпион и серебряный призёр набрали равное число баллов. LIVE ААААА!!! В мужском одиночном чемпион и серебряный призёр набрали равное число баллов. LIVE
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