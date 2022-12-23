Бестемьянова — о Худайбердиевой и Базине: возможно, надо не в соцсетях сидеть, а работать

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду.



«С ними что-то не так. Может, она действительно больна, тем более сказала, что плохо себя чувствует. Но это не физика — грипп может убрать физику, но до конца программы она двигается без всякой усталости, это психология. Они в этом сезоне сильно прибавили, но я услышала, как спортсменам задают вопрос о «бремени первой пары» — не бремя надо брать, а кататься, дело своё делать.



У них замечательные, прекрасные тренеры. Но они впервые на таком уровне пары выводят, у них нет опыта работы с большими спортсменами. Думаю, вопрос и в том, что они неправильно настраивают спортсменов. А Елизавете и Егору, возможно, надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, прекрасные программы, но настройки абсолютно неверные», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

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